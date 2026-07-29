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НовостиПроисшествия29 июля 2026 9:38

Три человека пострадали в ДТП на Новомосковском тракте

На Новомосковском тракте Hyundai влетел в автомобиль FAW
Никита ПРИХОДЬКО
Водитель Hyundai влетел в автомобиль FAW. Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга

Водитель Hyundai влетел в автомобиль FAW. Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга

В Свердловской области на 346-м километре Новомосковского тракта утром 29 июля произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Предварительно, около 6:12 водитель Hyundai Tucson влетел в автомобиль FAW.

- Водитель Hyundai, двигаясь в сторону Первоуральска, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства и допустил столкновение с автомобилем FAW, следовавшим в попутном направлении по правой полосе, - рассказали в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

В результате аварии пострадали 54-летний водитель FAW и два его пассажира. С различными травмами их доставили в медучреждения.

По факту аварии назначена проверка. Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга

По факту аварии назначена проверка. Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга

За рулем Hyundai Tucson на момент аварии находился 32-летний житель Екатеринбурга. Его водительский стаж сейчас устанавливается. Пострадавшим водителем FAW так же оказался екатеринбуржец, стаж которого составляет 33 года. Отмечается, что оба автомобилиста были трезвы.

Сотрудники Госавтоинспекции провели на месте ДТП все необходимые процессуальные действия. По факту аварии назначена проверка.