Бастрыкину доложат о мигрантах, живущих в квартире Екатеринбурга вдесятером

В СК проводят проверку после сообщения о толпе мигрантов, живущих в одной комнате общежития Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о толпе мигрантов, проживающих в одной комнате общежития. На иностранцев пожаловались жители Екатеринбурга.

– В 2025 году одну из комнат в секции общежития на улице 40 лет ВЛКСМ приобрел мужчина неславянской внешности, после чего в жилое помещение были заселены более 10 мигрантов, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

При этом иностранцы регулярно пользуются общедомовым электричеством, что приводит к увеличению счетов за коммуналку у всех жильцов общежития.

В СУ СКР по Свердловской области организована проверка. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СКР Богдану Францишко доложить о ходе проверки и ее результатах.