Ученые из Ботсада УрО РАН создали сад непрерывного цветения во дворе жилого дома в Краснолесье

Фото: пресс-служба Атомстройкомплекса

В Краснолесье, во дворе нового дома по адресу бульвар Академика Семихатова, 16 реализован необычный проект озеленения: растения для него выбрали ученые ботанического сада УрО РАН. Адаптированные к уральской погоде деревья, кустарники и травы будут цвести с ранней весны и до поздней осени, радуя жителей квартала благоухающими цветами. Участие ученых в благоустройстве Краснолесья символично: на протяжении многих лет строительство здесь ведут в партнерстве строительный холдинг «Атом» и УрО РАН, квартиры в домах квартала получают в качестве служебного жилья сотрудники академии. Именно двор «Балтийского» стал экспериментальной площадкой, на которой ученые совместно с ландшафтными дизайнерами создали уральский сад непрерывного цветения.

Фото: пресс-служба Атомстройкомплекса

- Девелоперы сегодня задают моду в городском озеленении, благоустраивая зеленые пространства во дворах домов, реализуя сложные проекты, вводя новые растения в зеленое пространство города. С другой стороны, у города есть свой ботанический сад, в котором собрано более трех тысяч растений, есть экспертные знания и опыт в области интродукции растений и ухода за ними, которые, конечно, нужно использовать на благо жителей. Екатеринбургу повезло: ученые и строители успешно объединяют здесь свои усилия, вместе создавая комфортную зеленую среду, – убеждена Алена Третьякова, директор Ботанического сада УрО РАН. – Наш коллектив впервые принял участие в озеленении двора многоквартирного дома, это новый для нас опыт – интересный и очень ответственный. Мы постарались подобрать и высадить здесь растения, которые адаптивны к уральской погоде, не требовательны в уходе, а главное – безопасны для жителей дома, особенно, для играющих во дворе детей.

Фото: пресс-служба Атомстройкомплекса

В числе высаженных растений – шаровидная ива, которую вывел работавший в ботаническом саду уральский селекционер Вениамин Шабуров; ароматная и нежная сирень сорта «Красавица Москвы», внесенная в список наследия ЮНЕСКО; несколько сортов сосны, раннецветущая спирея серая, туи, выполняющий роль живой изгороди кизильник, а также многолетние травянистые растения. В центре двора уже прижилась высокая 20-летняя ель, которую жители смогут украшать к новому году.

- В сотрудничестве с экспертами ботанического сада мы смогли повысить качество посадочного материала, в частности, увеличить обхват высаживаемых деревьев. Например, мы высадили липы с обхватом ствола более 22 см! Двор получился очень зеленым и уютным благодаря акцентным деревьям, а также плотной посадке трав, кустарников. Благодарим коллег из ботсада за профессиональный вклад! – отметила Мария Артемова, главный специалист по благоустройству строительного холдинга «Атом».