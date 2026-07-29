В Ирбите возобновили движение по опорной дороге

Участок опорной дороги освободился от воды. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Ирбите паводок постепенно идет на спад. Так, от воды освободился участок с 107-го по 110-й километры автодороги Камышлов – Ирбит – Туринск – Тавда. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

- Ирбит освобождается от воды – возобновлено движение по опорной дороге. На участке автодороги Камышлов – Ирбит – Туринск – Тавда открыто движение. Дорожники ведут восстановительные работы, в частности, отсыпают поврежденные участки обочины, - пояснили в департаменте.

Отмечается, что все работы пройдут без полного ограничения движения.

Как рассказал глава Ирбита Николай Юдин, по данным на утро 29 июля, уровень воды в реке Нице составляет 705 сантиметров. Сейчас службы делают упор на вывоз мусора с территорий, где проводятся восстановительные работы.

- С сегодняшнего дня особый акцент – на вывоз мусора, формируемого в ходе работ по устранению последствий паводка, которые уже начали жильцы многих домов в зоне подтопления, - написал Николай Юдин в своих соцсетях.

Жителей попросили звонить в ЕДДС и сообщать о необходимости вывоза мусора. Как отметил глава Ирбита, данные работы будут проводиться бесплатно для горожан.