Врачи из Екатеринбурга удалили беременной женщине желчный пузырь с гноем

Операция прошла успешно, сейчас Анна находится дома. Фото: Минздрав Свердловской области

Врачи Городской клинической больницы №40 Екатеринбурга предотвратили развитие перитонита у Анны Лихачевой на 35-неделе беременности. Об этом сообщили в Минздраве Свердловской области.

У 30-летней жительницы Кушвы удалили флегмонозно измененный желчный пузырь – орган с гноем занимал почти 14 сантиметров.

– Главная сложность таких операций в том, что мы имеем дело сразу с двумя пациентами — мамой и ребёнком. Нужно было срочно устранить источник инфекции, чтобы избежать развития перитонита, и при этом выбрать максимально бережную тактику, чтобы не навредить беременности. В итоге нам это удалось, — отметил хирург ГКБ №40 Камиль Мерсаидов.

Внезапный приступ был вызван камнями и мог привести к разрыву стенок желчного пузыря. Орган удалили малотравматичным мини-доступом, каждый из которых не превысил трех сантиметров. Операция прошла успешно, сейчас Анна уже находится дома.