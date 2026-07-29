В Нижнем Тагиле поймали уральца, объявленного в федеральный розыск за кражу кофе

Ранее мужчина был судим за незаконный оборот наркотиков. Фото: пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО

На железнодорожном вокзале Нижнего Тагила 28 июля транспортные полицейские задержали 29-летнего жителя Первоуральска, который был объявлен в федеральный розыск за кражу кофе. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.

- Первоуралец приехал в Нижний Тагил на электричке. Камеры системы биометрической идентификации, установленные на территории вокзала, выявили гражданина, внешность которого подходила по приметам ориентировки, полученной из ОМВД России по городу Первоуральску, - рассказали в ведомстве.

Мужчину доставили в отдел для выяснения обстоятельств. Вскоре сотрудники полиции выявили, что в отношении свердловчанина было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». По данным следствия, в марте 2026 года обвиняемый украл из магазина дорогостоящий кофе.

Материалы дела были направлены в суд, однако на заседание мужчина так и не явился, в связи с чем его объявили в федеральный розыск.

- Сотрудники транспортной полиции о задержании уведомили инициатора розыска, а беглеца поместили в специальное помещение для задержанных лиц, - отметили в ведомстве.

Отмечается, что ранее 29-летней уралец уже был судим за незаконный оборот наркотиков.