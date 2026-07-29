В Екатеринбурге компанию наказали за задержку поставки лекарств для диабетиков

Поставку лекарств для диабетиков задержали на месяц, за что поставщика привлекли к ответственности Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге компанию «ВитаСпектр» привлекли к ответственности за задержку поставки лекарств для диабетиков. Установлено, что организация в ноябре 2025 года и в январе 2026 года заключила с Минздравом Свердловской области два госконтракта на поставку препаратов.

– В ходе надзорных мероприятий выявлены факты несвоевременного исполнения контрактных обязательств со стороны поставщика. В частности, поставщиками допущено нарушение срока исполнения на месяц, что повлекло нарушение прав лиц, страдающих сахарным диабетом, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«ВитаСпектр» внесли представление об устранении нарушений закона. По результатам рассмотрения акта препарат поставлен и пациенты обеспечены медикаментами. Кроме того, руководителя отдела закупа компании привлекли к дисциплинарной ответственности.