Вузы Екатеринбурга приняли 82 тысячи заявлений от абитуриентов

Екатеринбург занял четвертое место в списке городов, куда чаще всего подавали заявления абитуриенты Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В вузах Екатеринбурга завершилась приемная кампания. Всего образовательные учреждения уральской столицы приняли 82 тысячи заявлений от абитуриентов. Такие данные приводит Министерство науки и высшего образования РФ.

- В числе наиболее популярных направлений подготовки: инженерное и педагогическое и образование, информатика и вычислительная техника, информационные системы и технологии, - отметили в Министерстве.

Также был опубликован топ-10 городов, куда абитуриенты чаще всего подавали документы. Так, Екатеринбург занял четвертое место, со значительным отрывом обогнав Новосибирск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Уфу, Краснодар и Томск.

Выше уральской столицы по списку расположилась Казань, вузы которой приняли документы от 90 тысяч абитуриентов. В лидерах оказались Москва – 511 тысяч заявлений и Санкт-Петербург – 212 тысяч заявлений.