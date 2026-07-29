В Свердловской области меняется расписание электричек из-за ремонта путей

Железнодорожные пути ремонтируют на перегоне Лобва - Богословский Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области из-за планового ремонта железнодорожных путей на перегоне Лобва — Богословский изменится расписание пригородных поездов. Ограничения будут действовать в следующие даты: 30 июля, а также 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 и 19 августа. Об этом сообщает издание Тагил.Лайф.

В указанные дни сократится движение трех пригородных поездов:

№7088 (Серов — Нижний Тагил — Екатеринбург): не будет курсировать на участке от Серова до Нижнего Тагила. Отправление из Нижнего Тагила в сторону Екатеринбурга запланировано на 10:00.

№7422/7421 (Серов — Коптяки — Нижняя Тура): проследует только до разъезда Коптяки.

№7461 (Нижний Тагил — Верхотурье — Серов): будет ограничен до станции Верхотурье (прибытие в 09:51). Изменится время отправления со станций Промежуток и Карелино.

Для компенсации неудобств Свердловская пригородная компания назначит дополнительные составы:

№6861 сообщением Коптяки — Серов (отправление в 10:46);

№7428/7427 сообщением Верхотурье — Нижняя Тура (отправление в 10:03).

Также изменения затронут график движения других электричек на маршрутах из Екатеринбурга в Серов, Бокситы, Нижний Тагил и Нижнюю Туру. Пассажирам рекомендуется заранее уточнять актуальное расписание перед поездкой через официальные каналы РЖД или Свердловской пригородной компании.