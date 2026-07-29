На Ямале из-за лесных пожаров закрывали движение по трассе

Водителей предупредили о плохой видимости на трассе Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ямало-Ненецком автономном округе утром, 29 июля, из-за сильного задымления от лесных пожаров перекрывали участок трассы Пуровск - Коротчаево с 557-го по 581- километр. Об этом сообщает «Ямал 1».

Через несколько часов движение по трассе возобновили, однако на некоторых участках дороги видимость снижена из-за задымления. Возможны новые ограничения.

В связи со сложной ситуацией в Госавтоинспекции ЯНАО водителям рекомендуют снизить скорость, быть предельно внимательными, использовать ближний свет.

Напомним, что места для отдыха водителей расположены на 577, 613 и 642 километрах трассы, АЗС — на 557 и 674 километрах.