В Екатеринбурге неделю ищут 78-летнего Николая Неклюдова

Николай Неклюдов не выходит на связь с 22 июля. Фото: Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге неделю разыскивают 78-летнего Николая Геннадьевича Неклюдова. Местонахождение пенсионера неизвестно с 22 июля. Мужчина проживает в 32-м военном городке в Екатеринбурге, район Вторчермет.

– Обычно Николай Геннадьевич не уходит далеко от дома, не страдает проблемами с памятью, ранее не пропадал. В больницы мужчина не поступал, – сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отрада «ЛизаАлерт».

Особые приметы Николая Геннадьевича – усы и борода. Его рост составляет 165 сантиметров, телосложение худощавое. У него седые волосы и голубые глаза. В день пропажи он мог быть одет в голубую рубашку, камуфляжные штаны и черные кроссовки.

Волонтеры ведут поиски Николая Геннадьевича вместе с полицией. Если вы видели мужчину или вам известно, где он может находиться, просьба сообщить информацию по номеру горячей линии отряда: 8 (800) 700-54-52.