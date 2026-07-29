В Свердловскую область возвращаются ливни

Дожди возвращаются в Екатеринбург Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В конце июля в Свердловскую область вернутся ливни. Об этом предупредили уральские синоптики, а МЧС выступило с предупреждением к жителям региона, пишет «ФедералПресс».

Дожди и грозы пройдут в разных районах Свердловской области 29 и 30 июля. При этом, температура воздуха опустится до +25…+29 градусов.

Самые сильные ливни на этой неделе ожидаются в Красноуфимске и пригороде, а также в Нижнем Тагиле. Также дождливо будет в Шале, Нижних Сергах и Невьянске.

Отметим, что дожди будут идти всю первую неделю августа. Столбики термометров будут держаться на отметке в районе +20 градусов.