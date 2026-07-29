В Свердловской области снизился индекс промышленного производства на 8,3%

Индекс производства в Свердловской области продолжает снижаться Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области индекс промышленного производства в январе – июне 2026 года снизился на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом сообщает Свердловскстат.

Больше всего индекс снизился у обрабатывающих производств – на 9,4%. Самое больше снижение в сфере производства бумаги и бумажных изделий – минус 55,7%. Также сократился индекс производства готовых изделий и ремонт и монтаж машин – на 21%.

При этом вырос индекс производства компьютеров, электронных и оптических изделий на 29,3%, производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – на 28,9%, и обработка древесины – на 12,9%.

Индекс производства в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром вырос за полгода на 3,6%, а в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов наоборот, снизился на 5%.