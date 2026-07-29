Людмила Бабушкина заявила об установлении квоты по приему на работу участников СВО

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В Свердловской области введут квоту по приему на работу участников Специальной военной операции. Сейчас региональный парламент работает над законопроектом «О внесении изменения в Закон Свердловской области «О занятости населения Свердловской области». Об этом проинформировала председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Работодателям с численностью сотрудников более ста человек предложат установить квоту, по которой предприятия будут принимать на работу участников СВО, а также уральцев, выполнявших задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию России, вооруженной провокации на российской границе и регионах РФ, прилегающих к зоне проведения СВО. Размер квоты - 1% от численности сотрудников.

Над законопроектом работает группа депутатов под руководством Людмилы Бабушкиной. Инициативу поддержал губернатор Свердловской области Денис Паслер.

- Одним из ключевых условий успешной ресоциализации участников СВО является создание возможностей для применения их профессиональных знаний, опыта и потенциала. Именно поэтому мы предлагаем закрепить на региональном уровне дополнительный механизм содействия трудоустройству ветеранов, - рассказывает Людмила Бабушкина.

Авторы законопроекта обсудили детали инициативы со Свердловским областным союзом промышленников и предпринимателей нюансы. Законопроект депутаты рассмотрят 4 августа.

Напомним, что с начала проведения СВО областные депутаты приняли 37 региональных законов для поддержки участников СВО, а также членов их семей. Защитники России освобождены от уплаты транспортного налога, могут воспользоваться льготой на газификацию жилья, получить социальные выплаты на покупку земли, также им доступны другие меры поддержки.

Дети участников СВО получают бесплатное питание в образовательных учреждениях, обеспечены одеждой, обувью, инвентарем, либо денежной компенсаций.