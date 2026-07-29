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НовостиОбщество29 июля 2026 7:09

Свердловская область оказалась в лидерах по числу пропавших детей

За полгода уральские поисковики разместили 83 ориентировки
Лев ИСТОМИН
Поисковые отряды активно занимаются поисками пропавших детей

Поисковые отряды активно занимаются поисками пропавших детей

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

По итогам первого полугодия 2026 года Свердловская область вышла в лидеры среди российских регионов по количеству пропавших детей. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

За шесть месяцев поисковики Свердловской области разместили 83 ориентировки, больше только в Красноярском крае - 94. Для сравнения - в Москве и Московской области - 38, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области - 63.

Всего в России за полгода искали 1043 детей и подростков, 996 из них нашли живыми, 25 детей погибли, по 22 поиски продолжаются.

Детей ищут сотрудники полиции, поисковых отрядов, волонтеры, специалисты МЧС. Часто в поисках используются дроны.