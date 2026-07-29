Уральцев оштрафовали на 800 тысяч за контрабанду леса

Свердловчанин отправил лесоматериалы на сумму более 3 миллионов рублей. Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Двух уральцев оштрафовали на 800 тысяч рублей за контрабанду леса. Первый приговор вынесли в Екатеринбурге – свердловчанин отправил на экспорт пиломатериалы хвойных пород стоимостью более 3 миллионов рублей.

– Преступная схема раскрыта оперативным путем, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных ресурсов», – сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Контрабандиста оштрафовали на 500 тысяч рублей, а также конфисковали в доход государства сумму, эквивалентную стоимости экспортированного леса.

Еще один случай произошел в Курганской области. Житель Томской области попытался вывезти в Республику Казахстан пиломатериалы хвойных пород. На него возбудили уголовное дело по статье 226.1 УК РФ «Контрабанда». Его оштрафовали на 300 тысяч рублей и изъяли лесоматериалы стоимостью 250 тысяч рублей в доход государства.