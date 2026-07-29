Шахматисты из Верхней Салды победили на международном турнире в Китае

Сборная России выиграла все семь матчей. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В китайском городе Шэньчжэне завершился международный командный турнир по шахматам «World Greater Bay Area Youth Chess Exchange Tournament». По его итогам Алексей Прохоров и Мария Клещева из Верхней Салды одержали победу в составе сборной России.

- Команда выиграла все семь матчей. Кандидат в мастера спорта Мария Клещева набрала семь очков из семи возможных, а мастер FIDE Алексей Прохоров на первой доске – 6,5 очка из семи, - рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

Вместе с Марией и Алексеем за сборную России выступили Элиза Терещенко из Москвы и Снежана Кирьянова из Карачаево-Черкесии.

Еще одна свердловчанка – мастер FIDE Милана Соколова из Екатеринбурга – завоевала «серебро», выступив за одну из российских команд.