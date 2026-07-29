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НовостиОбщество29 июля 2026 6:36

Активность клещей в Свердловской области идет на спад

В Свердловской области от клещей пострадали 17,5 тысячи человек
Екатерина ГАПОН
За неделю число пострадавших от клещей увеличилось примерно на 100 человек

За неделю число пострадавших от клещей увеличилось примерно на 100 человек

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области продолжает снижаться активность клещей. Всего с начала сезона от них пострадали 17,5 тысячи человек – это в 1,6 раза ниже аналогичного периода 2025 года и среднего многолетнего уровня. На прошлой неделе число пострадавших от присасывания клещей составляло 17,4 тысячи человек.

– С подозрением на клещевой вирусный энцефалит в стационары области госпитализированы 118 человек, на клещевой боррелиоз - 234 человека, – сообщили в Роспотребнадзоре.

Всего в лабораториях «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» было исследовано 15,9 тысячи клещей. В 1,4% проб выявили возбудителя клещевого энцефалита, в 47,7% – лайм-боррелиоза. Еще в 3,8% случаев был выявлен моноцитарный эрлихиоз и в 1,4% случаев – гранулоцитарный анаплазмоз.

В Свердловской области с начала года от клещевого энцефалита привились 136,2 тысячи человек, ревакцинировались – 284 тысячи человек.