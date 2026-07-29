Активность клещей в Свердловской области идет на спад

За неделю число пострадавших от клещей увеличилось примерно на 100 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области продолжает снижаться активность клещей. Всего с начала сезона от них пострадали 17,5 тысячи человек – это в 1,6 раза ниже аналогичного периода 2025 года и среднего многолетнего уровня. На прошлой неделе число пострадавших от присасывания клещей составляло 17,4 тысячи человек.

– С подозрением на клещевой вирусный энцефалит в стационары области госпитализированы 118 человек, на клещевой боррелиоз - 234 человека, – сообщили в Роспотребнадзоре.

Всего в лабораториях «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» было исследовано 15,9 тысячи клещей. В 1,4% проб выявили возбудителя клещевого энцефалита, в 47,7% – лайм-боррелиоза. Еще в 3,8% случаев был выявлен моноцитарный эрлихиоз и в 1,4% случаев – гранулоцитарный анаплазмоз.

В Свердловской области с начала года от клещевого энцефалита привились 136,2 тысячи человек, ревакцинировались – 284 тысячи человек.