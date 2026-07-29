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НовостиОбщество29 июля 2026 6:29

Проекты молодых свердловчан получили поддержку из областного бюджета

Свердловские власти направили 14 миллионов на реализацию проектов молодежи
Никита ПРИХОДЬКО
На реализацию проектов выделили 14 миллионов рублей

На реализацию проектов выделили 14 миллионов рублей

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области 45 проектов молодежи получили поддержку из регионального бюджета. В общей сложности на реализацию инициатив молодых уральцев направили 14 миллионов рублей в качестве субсидий. Максимальная сумма, выделяемая на один проект, составила 500 тысяч рублей. Об этом сообщили в областном департаменте информационной политики.

- В этом году субсидии получили 45 проектов в восьми номинациях конкурса. Они посвящены добровольчеству, патриотическому воспитанию, поддержке семей участников СВО и другим важным направлениям, - рассказал директор департамента молодежной политики региона Денис Протасов.

Отмечается, что все проекты будут реализованы в течение 2026 года. Большая часть инициатив –15 – касалась сферы патриотического воспитания. Еще четыре проекта направлены на поддержку бойцов СВО и членов их семей.