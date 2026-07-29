Проекты молодых свердловчан получили поддержку из областного бюджета

На реализацию проектов выделили 14 миллионов рублей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области 45 проектов молодежи получили поддержку из регионального бюджета. В общей сложности на реализацию инициатив молодых уральцев направили 14 миллионов рублей в качестве субсидий. Максимальная сумма, выделяемая на один проект, составила 500 тысяч рублей. Об этом сообщили в областном департаменте информационной политики.

- В этом году субсидии получили 45 проектов в восьми номинациях конкурса. Они посвящены добровольчеству, патриотическому воспитанию, поддержке семей участников СВО и другим важным направлениям, - рассказал директор департамента молодежной политики региона Денис Протасов.

Отмечается, что все проекты будут реализованы в течение 2026 года. Большая часть инициатив –15 – касалась сферы патриотического воспитания. Еще четыре проекта направлены на поддержку бойцов СВО и членов их семей.