В Полевском осудили гадалку, укравшую 380 тысяч под видом «снятия порчи»

Гадалка тайно похитила у пенсионерки деньги и украшения, подменив купюры на туалетную бумагу. Фото: Полевской городской суд

В Полевском вынесли приговор Екатерине Панченко – гадалке из Перми, укравшей у пенсионерки 380 тысяч рублей под видом «снятия порчи». Инцидент произошел 25 июня 2025 года в микрорайоне Зеленый Бор-1. Под предлогом проведения обряда Панченко попросила пенсионерку передать 350 тысяч рублей наличными и золотые украшения.

– Воспользовавшись тем, что хозяйка квартиры отвлеклась, Панченко тайно извлекла из свёртка деньги и ювелирные изделия, заменив их на туалетную бумагу, после чего скрылась, – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Гадалку признали виновной в совершении преступления по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража в крупном размере». С учетом того, что Панченко совершила преступление в период условного осуждения по предыдущим приговорам, ей назначили четыре года колонии общего режима.