В Новоуральске двух юных екатеринбуржцев будут судить за мошенничество

Уголовное дело направили в суд на рассмотрение Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новоуральске перед судом предстанут двое жителей Екатеринбурга – 17 лет и 21 год. Как сообщает следствие, в период с октября по ноябрь 2025 года обвиняемые присоединились к группе мошенников.

- Ряд участников группы посредством сети, телефонной связи и методов социальной инженерии сообщали пожилым гражданам заведомо ложные сведения о причастности пенсионеров к совершению незаконных денежных переводов за рубеж, - рассказали в пресс-службе свердловского СК.

Как говорили своим жертвам аферисты, деньги следовало обналичить и поместить на «безопасные» банковские счета, чтобы избежать уголовной ответственности.

Обвиняемые выступали в качестве курьеров. Они забирали наличные у пенсионеров, после чего преступная группа распоряжалась ими по своему усмотрению. Таким образом, у восьми потерпевших они похитили около 6,5 миллиона рублей.

Теперь екатеринбуржцев обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой». При этом 17-летнему подростку вменяют семь эпизодов, а 21-летнему парню – один.

- 21-летний фигурант самостоятельно полностью возместил причиненный потерпевшей ущерб по эпизоду на сумму 1,8 миллиона рублей. В целях возмещения причиненного ущерба наложен арест на имущество несовершеннолетнего обвиняемого и его родителей, - отметили в СК.

Следователи собрали достаточно доказательств и направили уголовное дело в суд на рассмотрение.