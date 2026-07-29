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НовостиПроисшествия29 июля 2026 5:45

В Екатеринбурге на водоеме парк-отеля «Евразия» утонул подросток

В Екатеринбурге утонул подросток
Екатерина ГАПОН
28 июля в Свердловской области утонули два человека

28 июля в Свердловской области утонули два человека

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

28 июля в Екатеринбурге на акватории водоема парк-отеля «Евразия» обнаружили и извлекли тело утонувшего подростка. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области. По факту произошедшего проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Это не единственная трагедия за прошедшие сутки. На акватории Нижне-Качканарского водохранилища в Качканарском муниципальном округе утонула женщина. По факту случившегося также проводятся оперативно-следственные мероприятия.

С приходом тепла в Свердловскую область несчастные случаи на воде участились. 27 июля в регионе утонули три человека, один из них – несовершеннолетний. Из-за участившихся случаев трагедий на водоемах сотрудники МЧС усилили профилактическую работу.