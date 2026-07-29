Мужчина вел себя неадекватно. Фото: telegram-канал «Екатеринбург. Главное»

В Екатеринбурге утром 29 июля полуголый мужчина залез на крышу трамвая и начал буянить. Как рассказали в telegram-канале «Екатеринбург. Главное» инцидент произошел в 6:41 на углу улиц Тверитина – Мичурина.

- Неадекватный человек полез на крышу вагона. Там он начал ломать токоприемник. Движение, разумеется, было остановлено, - пояснили в telegram-канале.

Буйный екатеринбуржец парализовал движение трамваев Видео: telegram-канал «Екатеринбург. Главное»

Произошедшее попало на камеры. Судя по кадрам, екатеринбуржец сначала залез на один вагон, а потом перепрыгнул на другой. Спустя какое-то время он спрыгнул с крыши трамвая на землю, после чего продолжил свой «перформанс» на остановке.

Все это сопровождалось неадекватным поведением. В итоге мужчина оказался на краю проезжей части, однако вскоре перелез через забор обратно к остановке. Спустя почти 35 минут его забрали.