В Екатеринбурге на День города будет прохладно и дождливо

На День города в Екатеринбурге обещают дождь Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге на День города обещают прохладную погоду и дожди. Как сообщил автор telegram-канала «Погода в Екатеринбурге» Алексей Пулин, 1 августа станет самым прохладным днем на неделе. Ночью в Екатеринбурге температура воздуха опустится до 14 градусов, а днем не поднимется выше 19 градусов.

Однако дожди ждут свердловчан не только 1 августа: осадки накроют регион уже 29 июля и продлятся вплоть до 3 августа. Дожди вызваны столкновением двух антициклонов – теплым над Зауральем и холодным над Предуральем.

– Поэтому вся конвективная энергия сосредоточена в пределах достаточно узкой фронтальной зоны, вдоль которой уже с самого утра формируются грозы: на территории Башкирии и вблизи границы Свердловской и Челябинской областей, – сообщил Алексей Пулин.

Однако уже 4 августа дожди должны прекратиться, а дневная температура воздуха поднимется до 23 градусов.