В Нижнем Тагиле таксиста лишили прав за повторный проезд на красный

Суд лишил таксиста водительских прав на четыре месяца Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Тагиле суд лишил водительских прав таксиста. В апреле 2026 года Владимир двигался по Восточному шоссе и проехал на красный сигнал светофора.

В отношении него возбудили административное дело по части 3 статьи 12.12 КоАП РФ «Повторный проезд на запрещающий сигнал светофора». Решением мирового судьи тагильчанин был лишен водительских прав на четыре месяца.

- При назначении наказания было принято во внимание признание водителем своей вины. Также суд принял во внимание, что Владимир ранее уже привлекался к ответственности за однородное нарушение и назначенные ему ранее штрафы не произвели должного воздействия, - рассказали в пресс-службе Тагилстроевского районного суда.

Однако Владимир не согласился с решением мирового судьи и подал апелляцию. По его словам, ему назначили слишком суровое наказание, не приняв к сведению его материальное положение, поскольку работа в такси – единственный источник его дохода. Водитель просил заменить наказание на штраф.

Доводы мужчины оказались неубедительными. Судья пояснил Владимиру, что он допустил грубое нарушение ПДД, а его финансовое состояние не является основанием для замены наказания. Так, решение мирового судьи осталось без изменений и вступило в законную силу.