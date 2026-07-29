Дом Худояровых в Нижнем Тагиле отреставрируют к ноябрю

После реставрации в Доме Худояровых вновь начнет работать музей. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле ведется работа по реставрации Дома Худояровых, где в 1850-1860 годы жила династия художников. Обновление памятника истории проходит за счет средств городского бюджета. Согласно контракту, все работы будут завершены до 31 октября 2026 года.

- Компания производит замену разрушенных фрагментов венцов сруба, зачистку древесины, спил торцов бревенчатых стен и обработку их специальным раствором. Кроме этого, будут произведены замена конопатки, ремонт карнизов, завалинок и отмостки, - рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Также планируется восстановить двери и окна в их историческом виде. В общей сложности на реставрацию объекта выделили 8 миллионов 315 тысяч рублей.

Отмечается, что по окончании всех работ в Доме Худояровых вновь начнет работать музей истории подносного промысла.