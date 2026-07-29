По факту ДТП проведут расследование. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Екатеринбурге вечером 28 июля в районе дома №3/1 на улице Пехотинцев произошло ДТП, в результате которого пострадали два подростка – 14 и 15 лет. Предварительно, около 23:10 они двигались вдвоем на одном электросамокате по проезжей части улицы Донбасской в сторону Бебеля.

- При перестроении они не убедились в безопасности маневра и допустили столкновение с автомобилем BMW, двигавшимся по средней полосе в попутном направлении, - рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.

В Екатеринбурге двое подростков на самокате влетели в BMW Видео: Госавтоинспкеция Свердловской области

Водителя электросамоката – 15-летнего подростка – госпитализировали в реанимацию с различными травмами. Его личность сейчас устанавливается. 14-летнему пассажиру СИМ врачи оказали медпомощь, госпитализация не потребовалась.

Как выяснили автоинспекторы, за рулем BMW на момент аварии находилась 25-летняя девушка, получившая права в октябре 2025 года. В отношении автоледи возбудили два административных дела: за отсутствие страхового полиса ОСАГО и знака «Начинающий водитель».

- Женщина пояснила, что несовершеннолетние резко перестроились на полосу ее движения, - сообщили в Госавтоинспекции.

Отмечается, что будут проведены необходимые экспертизы. Также по факту ДТП назначили расследование.