В Екатеринбурге создадут две точки притяжения для горожан

Общественные пространства Фото: скриншот видео

Власти провели заседание совета по развитию общественных пространств Екатеринбурга. Эксперты смотрели эскизы пешеходных пространств около железнодорожного вокзала. А именно, в границах города Героев России, Челюскинцев и Беринга. В том числе оценивали концепцию создания «Круглого леса» на Широкой Речке. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

- Концепция пешеходных пространств ЖК «Сердце города» предусматривает создание зон для отдыха и общения, спорта и проведения городских мероприятий. В центре общественного пространства предлагается разместить сухой фонтан с арт-объектом, стилизованным под карту Екатеринбурга, - сказано в сообщении.

План проекта «Круглый лес» представил руководитель архитектурного бюро Кирилл Исаев. Эта территория должна сохранить природные богатства, но при этом обладать комфортными условиями для горожан. Вмешательство в среду должно быть минимальным. Дорожки создадут с учетом существующего ландшафта. Создадут зоны тихого отдыха, досуга игр и общения. Запланирована и зона для пикника, а также место для выгула питомцев.