Жители Лобвы остались без света из-за мощного урагана

Свердловские энергетики возвращают свет в дома жителей Лобвы Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Лобве из-за непогоды, ливня и града пропал свет в домах жителей. Теперь последствия обрыва линий устраняют энергетики. Они работают на энергообъектах поселка.

- В результате прохождения сильного грозового фронта, сопровождавшееся шквалистым усилением ветра и выпадением града, было нарушено электроснабжение жителей данного населенного пункта, - рассказали в свердловском филиале «Россети Урал».

В данный момент специалисты занимаются восстановительными работами. Уральцы могут оставлять заявки и получать информацию по телефону 8-800-220-0-220 (звонок по России бесплатный). Также обращения принимаются по короткому номеру 220 с мобильного.

МЧС Свердловской области также предупреждает. что на территории Свердловской области 28-29 июля будут сохраняться сложные погодные условия. Порывы ветра усилятся до 27 метров в секунду. Возможен град, обильные дожди.