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НовостиОбщество28 июля 2026 17:24

На Среднем Урале из-за паводка вакцинировали 4,2 тысячи жителей

Свердловчане, живущие в зоне паводка, прививались от гепатита и тифа
Маргарита РАЗУМОВА
Свердловчан на территориях, пострадавших от паводка, прививают от гепатита и тифа

Свердловчан на территориях, пострадавших от паводка, прививают от гепатита и тифа

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Среднем Урале привились от гепатита А и брюшного тифа более 4,7 тысячи жителей подтопленных территорий. Экстренная вакцинация проводилась в июле за счет регионального бюджета. Данные приводит Департамент информполитики области.

- Свыше 3,8 тысячи взрослых и 900 детей сделали прививки против гепатита А. Также 690 жителей были привиты от брюшного тифа, - рассказали в ведомстве.

Как рассказал главный эпидемиолог Минздрава области Александр Харитонов, это необходимо для предотвращения вспышек заболеваний. Он отметил, что в 1999 году в Свердловской области выявили более 4,2 тысячи случаев гепатита В.