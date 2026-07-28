На Среднем Урале из-за паводка вакцинировали 4,2 тысячи жителей

Свердловчан на территориях, пострадавших от паводка, прививают от гепатита и тифа Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Среднем Урале привились от гепатита А и брюшного тифа более 4,7 тысячи жителей подтопленных территорий. Экстренная вакцинация проводилась в июле за счет регионального бюджета. Данные приводит Департамент информполитики области.

- Свыше 3,8 тысячи взрослых и 900 детей сделали прививки против гепатита А. Также 690 жителей были привиты от брюшного тифа, - рассказали в ведомстве.

Как рассказал главный эпидемиолог Минздрава области Александр Харитонов, это необходимо для предотвращения вспышек заболеваний. Он отметил, что в 1999 году в Свердловской области выявили более 4,2 тысячи случаев гепатита В.