В екатеринбургской подземке будет курсировать «пожарный» поезд

Состав будет курсировать в метро с 2027 года. Фото: ГУ МЧС Свердловской области/ сгенерировано нейросетью

Екатеринбургский метрополитен выпустит на линию «пожарный» поезд. Запуск планируется в январе 2027 года. Проект стартует в честь 100-летия государственного пожарного надзора. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

- Тематический поезд будет курсировать по линиям метрополитена на протяжении всего 2027 года. Подготовку этого проекта уже обсудили представители свердловского ГУ МЧС России и администрации города Екатеринбурга, - сказано в сообщении.

Вагоны будут выполнены в определенном стиле. На бортах и внутри появятся архивные документы истории госпожарнадзора. Также будут поздравления для причастных к службе. И, конечно же, важные правила безопасности.