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НовостиОбщество28 июля 2026 16:02

На Урале дороже всего лечить по ОМС мужчин от 60 до 75 лет

В Свердловской области назвали, каких пациентов лечить дороже всего
Маргарита РАЗУМОВА
За последние 10 лет средняя стоимость лечения увеличилась в три раза

За последние 10 лет средняя стоимость лечения увеличилась в три раза

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На Среднем Урале пациенты от 60 до 75 лет получают наиболее дорогую медпомощь по программе обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом рассказал директор свердловского Территориального фонда ОМС Валерий Шелякин.

- За последние 10 лет средняя стоимость случая лечения выросла в три раза, а стоимость высокотехнологичной и дорогостоящей помощи - в 10 раз и более. Эта динамика характерна как для возрастных групп, так и для юных уральцев, - сказано в сообщении.

Кроме того, в этом году средняя стоимость госпитализации жителя от 60 до 75 лет обходится в 52 тысячи рублей для женщин. Затраты на мужчин составляют 66 тысяч рублей. Такой показатель превышает затраты на лечение долгожителей, возраст которых превышает 75 лет.