Свердловских работодателей обяжут устраивать ветеранов СВО

Свердловских ветеранов планируют брать на работу в крупные компании Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Свердловское заксобрание рассматривает законопроект, касающийся трудоустройства ветеранов спецоперации. Крупных работодателей могут обязать брать на работу бойцов. Об этом сообщает пресс-служба ЗакСо Свердловской области.

Если закон будет принят, то это распространится на работодателей с штатом более 100 человек.

Планируется установить квоту для приема на работу бойцов СВО в размере 1% от среднесписочной численности сотрудников.

- В случае принятия региональный закон вступит в силу с 1 марта 2027 года. Наша основная цель – подставить государственное плечо, помочь возвращающимся участникам специальной военной операции в трудоустройстве. Безусловно, в последующем потребуется мониторинг практики применения этого закона, – говорит председатель комитета по соцполитике Вячеслав Погудин.

Департамент по труду и занятости Свердловской области приводит статистику, что в регионе 2865 работодателей. В этих компаниях число сотрудников превышает 100 человек.