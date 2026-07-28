Врач объяснил, как молочный шоколад разрушает здоровье

Людям с аллергией и заболеваниями ЖКТ от продукта лучше отказаться Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Частое употребление молочного шоколада может обернуться сердечно-сосудистыми заболеваниями и метаболическими нарушениями. Об этом в беседе с «Абзацем» предупредил диетолог и психотерапевт Андрей Бобровский.

По словам эксперта, главная опасность лакомства — высокая калорийность и содержание вредных жиров, которые способствуют развитию гипертонии и болезней сердца. Быстрые углеводы вызывают резкие скачки сахара и инсулина, что ведёт к сбоям в обмене веществ, проблемам с пищеварением и поджелудочной железой.

Вот как диетолог охарактеризовал продукт: «Это предвестники гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний. И такие качели являются предвестником метаболических сбоев». Молочный шоколад — это десерт, а не ежедневная пища. Безопасная норма, по его словам, — не более 30–50 граммов в неделю. Людям с аллергией и заболеваниями ЖКТ от продукта лучше отказаться. Ранее диетолог Елена Соломатина предупреждала, что избыток БАДов может привести к токсическому гепатиту.