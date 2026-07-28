В Екатеринбурге не смогли найти охранников для Международного фестиваля молодежи

«Екатеринбург-ЭКСПО» также входит в перечень объектов, которые нужно охранять Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге не нашли охрану для Международного фестиваля молодежи, который пройдет с 11 по 18 сентября. Исходя из тендера, опубликованного на сайте Госзакупок, за услуги охраны предлагали 91,4 миллиона рублей, однако ни одной заявки на участие в торгах подано не было. Заказчиком выступал Уральский выставочный центр.

Охранять во время фестиваля подрядчикам предстоит Международный выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО», Специализированный учебно-научный центр УрФУ, Дворец водных видов спорта, кампус УрФУ и другие объекты.

В обязанности охранников входит осуществление контроля периметра безопасности с внутренней стороны, предупреждение и пресечение попыток незаконного проникновения внутрь, выделение операторов систем видеонаблюдения, а также осуществление пропускного режима, включая проведение осмотра транспортных средств.