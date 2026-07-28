Александру Бастрыкину доложат о погибшей в карьере школьнице из Нижнего Тагила

СКР занялся делом свердловской школьницы, погибшей во время отдыха на карьере Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин получит доклад по поводу гибели 13-лентней школьницы в карьере Нижнего Тагила. Об этом сообщает центральный аппарат ведомства.

- В сюжете правовой программы на федеральном телеканале обсуждались обстоятельства смерти девочки. Она погибла из-за обвала песчаной насыпи в карьере, - сказано в сообщении.

Следственные органы Свердловской области расследуют уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Председатель СКР Александр Бастрыкин требует руководителя СУ СК России по Свердловской области Богдана Францишко доложить о ходе расследования. В том числе о предварительно установленных доказательствах.

Напомним, что трагедия на карьере в Нижнем Тагиле произошла 24 июля. После частичного обрушения тонны песка засыпали девочку. Затем ее утянуло под воду. Выбраться самостоятельно свердловчанка не смогла.