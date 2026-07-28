Жителя Красноуфимска осудили за аферу с лесом почти на миллион рублей

Житель Красноуфимска заключил договор о рубке леса на сумму более 900 тысяч рублей, но исполнять его не собирался Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Красноуфимске вынесли приговор Михаилу Баранникову, похитившему более 900 тысяч рублей на афере с лесом. Мужчина, признанный в 2022 году банкротом, заключил от имени компании «Уральский Лес», директором которой является бывшая жена, договор с СПК «Бакряжский».

Компании договорились о проведении работ по рубке деревьев с лесосеки ТОО «Бакряжское» площадью 3,7 га с разрешенным объемом древесины 767 кубометров на сумму 937 тысяч рублей. Обязательства Баранников исполнять не собирался, однако убедил председателя СПК «Бакряжский» заплатить аванс.

– В тот же день Баранников от имени ООО «Уральский лес» заключил с индивидуальным предпринимателей договор поставки древесины с лесосеки ТОО «Бакряжское» на общую сумму более 1,7 миллиона рублей, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Баранникова признали виновным в совершении преступления по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» и назначили три года принудительных работ с удержанием 10% от зарплаты и штраф 405 тысяч рублей.