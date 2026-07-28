В Серове вынесли приговор водителю, который погубил велосипедиста

Уральцу назначили принудительные работы. Фото: пресс-служба судов Свердловской области

В Серовском райсуде вынесли приговор автомобилисту Сергею Калегову. Мужчину признали виновным по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Смертельное ДТП произошло 21 октября 2025 года в деревне Морозково. Сергей Калегов ехал на Daewoo Matiz по трассе Серов – Гари.

- В деревне Морозково при обгоне с перестроением в полосу встречного движения, допустил столкновение с движущимся попутно и поворачивавшим налево велосипедистом. В результате аварии 52-летний велосипедист получил травмы, не совместимые с жизнью, - сказано в сообщении.

Как выяснилось, водитель легковушки по деревне ехал со скоростью

В ходе судебного заседания установлено, что Калегов двигался на скорости 90,6 километров в час. Это в два раза превышает допустимый лимит. Свою вину уралец не признал.

По итогу суд признал водителя Сергея Калегова виновным. Ему назначили год принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

Также уральца лишили водительских прав на год. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.