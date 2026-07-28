Новая областная больница появилась в Свердловской области

СОКБ №3 возглавил Антон Старков. Фото: Минздрав Свердловской области

В Алапаевском районе завершилось объединение медицинских учреждений – теперь в регионе появилась областная больница №3. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

В новой структуре объединили больницы Алапапевска, Верхней Синячихи и Махнево, а также к ним присоединилась екатеринбургская центральная городская клиническая больница №3. Главным врачом в СОКБ №3 назначен Антон Старков.

– Главный смысл этого объединения в том, что жители Алапаевского района, Верхней Синячихи и Махнёво получают доступ к специалистам, методикам и технологиям, которых у них прежде попросту не было, – отметила заместитель губернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

Каждое медучреждение будет отвечать за определенную функцию: ЦГКБ №3 берет на себя организационно-методические функции, а больницы в Алапаевске, Махнево и Верхней Синячихе станут центром оказания плановой и экстренной помощи.