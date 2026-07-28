Банк Уралсиб принял участие в выставке «День поля» в Кургане

Фото: пресс-служба ПАО «Банк Уралсиб»

9 июля Банк Уралсиб принял участие в специализированной выставке «День поля 2026», которая прошла в селе Садовое Кетовского округа Курганской области. «День поля» — это крупное отраслевое событие, которое является площадкой для демонстрации достижений и потенциала для инвестиций региона в сельское хозяйство. Здесь были представлены разработки ученых и практиков в сфере растениеводства, современная техника и технологии для эффективного ведения сельскохозяйственного производства, цифровые решения для АПК.

В этом году в выставке приняли участие более 60 компаний из 20 регионов Уральского, Центрального, Приволжского и Сибирского округов РФ. На площадке прошла демонстрация более 100 видов техники и оборудования, выставку посетили более 700 гостей.

Фото: пресс-служба ПАО «Банк Уралсиб»

Банк Уралсиб представил на выставке банковские продукты и сервисы для сельхозпроизводителей. Сотрудники ДО «Курганский» консультировали посетителей по продуктам и услугам, отвечали на вопросы о программах кредитования и специальных акциях. За время выставки стенд банка посетили представители агрохолдингов и животноводческих комплексов, торговых организаций и органов государственной власти, глав крестьянско-фермерских хозяйств и субъектов малого и среднего бизнеса.

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