На Среднем Урале обновлено 290 многоквартирных домов

В Свердловской области активно обновляют многоквартирные дома Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Свердловская область находится на четвертом месте в общероссийском списке по количеству капремонта многоквартирных домов. За минувшие шесть месяцев в регионе обновили 290 таких строений. Об этом сообщает пресс-служба правительства Свердловской области со ссылкой на Фонд развития территорий.

Также лидерами признаны Москва, Волгоградская и Самарская области. На пятой строчке расположилась Воронежская область.

- По итогам первых шести месяцев 2026 года в России завершен капитальный ремонт более чем в 8,4 тысячи многоквартирных домов. Были обновлены крыши, фасады, подвалы, инженерные конструкции. Проведено почти 18,3 тысячи различных видов работ и услуг, - говорит гендиректор Фонда развития территорий Василий Купызин.

В общей сложности обновлено около 36,7 миллиона квадратных метров. На них проживает 1,42 миллиона человек.