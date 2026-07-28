На фестиваль «Красная строка» приедут писатели Виктор Ремизов и Сергей Шаргунов

Стали известны имена еще двух хедлайнеров книжного фестиваля Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге с 21 по 23 августа пройдет Международный книжный фестиваль «Красная строка». Хедлайнерами мероприятия станут Виктор Ремизов и Сергей Шаргунов – писатели, номинированные на премию «Сделано в России — 2026» в категории «Текст».

Сергей Шаргунов не только писатель, он также является политиком, главным редактором журнала «Юность» и ведущим программы «Открытая книга» на телеканале «Культура». Сергей лауреат премии «Большая книга» и обладатель множества наград, таких как «Дебют», «Эврика», Arcobaleno и других.

– В 2024 году Шаргунов вошел в состав жюри престижных литературных конкурсов, включая премию имени Фёдора Абрамова «Чистая книга» и фестиваль «Литература и кино». На фестивале он представит роман «Попович», – сообщили в пресс-службе фестиваля.

Виктор Ремизов — финалист премии «Русский Букер», шорт-лист премии «Большая книга» и лонг-лист премии «Национальный бестселлер. Одни из самых известных произведений автора – «Воля вольная» и «Вечная мерзлота». На фестивале Виктор представит свой новый роман «Анабарская сказка», посвящённый освоению Сибири русскими первопроходцами XVII века.

Ранее стали известны имена других хедлайнеров «Красной строки» – ими станут Настасья Реньжина, Егор Евдокимов и Станислав Гридасов.