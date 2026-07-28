Школу здоровья для пациентов с эпилепсией впервые запустят в Екатеринбурге

Уральцы смогут присоединиться к лекциям очно или онлайн. Фото: Минздрав Свердловской области

В Екатеринбурге впервые запустят Школу здоровья для пациентов с эпилепсией. Городская клиническая больница № 40 будет проводить полезные лекции. Об этом рассказали в Минздраве Свердловской области.

Ежегодно здесь наблюдаются почти 2,5 тысячи уральцев с таким заболеванием.

Так, врачи-эпилептологи научат пациентов самоконтролю и бережному отношению к себе.

На протяжении трех дней жители Среднего Урала смогут посетить лекции лично. Также прослушивание доступно в формате онлайн.

Старт пройдет 30 июля, а также 3 и 4 августа. Начало занятий в 15:00. Проводить лекции будут в нейрохирургическом корпусе больницы № 40 на Волгоградской, 189.

Если вы хотите присоединиться к проекту очно, требуется предварительная регистрация по телефону 8 (343) 243-63-00 (добавочный 2).