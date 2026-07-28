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НовостиЗдоровье28 июля 2026 11:00

В Свердловской области внедрили двухмесячный курс лечения гепатита С у детей

В Свердловской области гепатит С у детей теперь лечат за два месяца
Екатерина ГАПОН
Дети с хроническим гепатитом С получают современную терапию

Дети с хроническим гепатитом С получают современную терапию

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Областной клинической больнице внедрили двухмесячный курс лечения гепатита С у детей. Об этом сообщили в Минздраве Свердловской области.

Прошлые методы лечения занимали 6-12 месяцев, и такую терапию пациенты переносили тяжело. Современная схема переносится детьми значительно легче. Ежегодно такое лечение получают около 30 свердловских детей, а за последние годы его прошли около 200 пациентов.

– Гепатит C у детей – это инфекционно-воспалительное поражение печени, вызванное вирусом гепатита C, клиническое течение которого часто бессимптомное. Еще 25 лет назад это заболевание считалось трудноизлечимым, – рассказала главный внештатный специалист – гастроэнтеролог детского населения Минздрава Свердловской области, кандидат медицинских наук Любовь Сафронова.

На 1 января 2026 года в Свердловской области было зарегистрировано 157 детей с хроническим вирусным гепатитом С. В прошлом году было выявлено пять новых случаев, а за первое полугодие 2026 года – один.