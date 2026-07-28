На реализацию проектов свердловчан направят почти 14 млн рублей

Проекты получат почти 14 миллионов рублей на реализацию Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области подвели итоги третьего сезона конкурса инициатив родительских сообществ Российского общества «Знание». Согласно результатам, 14 проектов Среднего Урала получат больше 13,9 миллиона рублей на реализацию.

- Среди инициатив – семейные квесты и туристические слеты, программы совместного чтения, профессиональные пробы и спортивные мероприятия, - рассказали в департаменте информационной политики региона.

Гранты получат образовательные организации Екатеринбурга Красноуфимска, Камышлова, Туринска, Ивделя, Новой Ляли, Алапаевска и других муниципалитетов.

Изначально в перечень входили лишь четыре проекта. Однако благодаря увеличению финансирования список пополнили еще девять инициатив.

Отмечается, что всего по итогам третьего сезона конкурса поддержку от Общества «Знание» получат 787 проектов, общая сумма которых составляет почти 800 миллионов рублей.