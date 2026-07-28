Волонтерский центр Алексея Вихарева собрал 300 кг мусора на Уктусе

Каждый предмет, который вытащили из воды волонтеры, мог бы еще долго отравлять экосистему пруда. Фото: Дмитрий Иванов

На Уктусской набережной Нижнеисетского пруда в Екатеринбурге прошел большой экосубботник. Его организовали Волонтерский центр Алексея Вихарева и Свердловское отделение Российского экологического общества. За несколько часов добровольцы собрали около 300 килограммов мусора, очистив не только берег, но и акваторию.

Участок набережной расположен в месте, где береговая линия делает изгиб. Сюда течением приносит отходы из центральных районов города, поэтому без регулярной уборки территория быстро зарастает мусором.

В этот раз волонтеры работали сразу на нескольких участках. Одни вручную собирали пластик и бутылки в обмелевшей прибрежной зоне, другие отправились на лодках и с поверхности воды с помощью сачков и багров доставали бутылки, банки и другой мусор. Еще одна группа прошла вдоль прогулочных троп и дорожек парка.

— Этот мусор со всего города сюда приносит течение — и каждый предмет, который мы вытащили из воды, мог бы ещё долго отравлять экосистему пруда, — отметила активист Дарья Сыпачева.

Субботник стал частью второго этапа благоустройства Уктусской набережной. В дальнейшем здесь планируют создать парковую и пляжную зоны, спортивные площадки и новые маршруты для прогулок.

— Для нас важно не просто навести порядок, а привлечь внимание к ситуации и показать, что забота о территории — дело каждого. Даже при масштабном благоустройстве невозможно обойтись без участия горожан. Регулярные уборки и бережное отношение жителей — важнейшее условие для того, чтобы набережная стала по настоящему комфортным и современным общественным пространством, где приятно гулять, заниматься спортом и отдыхать у воды, — подчеркнул депутат, руководитель Свердловского отделения РЭО Алексей Вихарев.

Для активистов Волонтерского центра Алексея Вихарева такие субботники стали регулярной работой. Вместе они приводят в порядок скверы, парки и набережные, очищают от мусора акватории водоемов, территории больниц, храмов и общественных пространств.