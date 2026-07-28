В Екатеринбурге судят члена банды, нападавшей на мужчин после знакомства в чатах

Мужчину обвиняют в преступлениях по четырем статьям Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге суд начал рассматривать уголовное дело в отношении Карена Асатряна. По версии следствия, он стал членом преступной группировки, которая нападала на мужчин после знакомства в чатах в мессенджере Telegram. Потенциальных жертв искал лидер банды в тематических группах.

- Вводя жертв в заблуждение, он обменивался фотографиями, назначал встречи под предлогом совместного досуга и узнавал адреса. После этого к месту встречи прибывали остальные участники, включая Асатряна. Он выполнял роль непосредственного исполнителя нападений, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Согласно материалам дела, Асатрян вместе с другим членом банды врывался в жилище потерпевшего, избивал его, применял насилие с помощью различных предметов, а также угрожал и требовал деньги и имущество. В некоторых случаях преступники требовали дополнительные переводы, запугивая жертв распространением компрометирующей информации.

- Похищенное имущество участники делили между собой в зависимости от договоренностей, - пояснили в облсуде.

Теперь Карена Асатряна обвиняют в разбое (часть 3 статьи 162 УК РФ), вымогательстве, в том числе с применением насилия (пункты «а» и «в» части 2 статьи 163 УК РФ), грабеже (пункты «а» и «г» части 2 статьи 161 УК РФ) и похищении человека (пункты «а», «в», «г», «з» части 2 статьи 126 УК РФ). Следующее судебное заседание назначено на 2 сентября.

Отмечается, что в отношении предполагаемого лидера банды и остальных ее участников расследуются отдельные уголовные дела.