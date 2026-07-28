На Среднем Урале 289 тысяч работающих пенсионеров получат увеличенную пенсию

Размер увеличения пенсии у работающих пенсионеров зависит от зарплаты Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В августе более 289 тысяч работающих пенсионеров из Свердловской области получат увеличенную пенсию. С 1 августа отделение Социального фонда России по региону проведет ежегодный перерасчет страховых пенсий. Корректировка проводится автоматически, деньги будут перечислены по стандартному графику.

– Повышение коснется всех получателей страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году работодатели уплачивали страховые взносы, – сообщила управляющий региональным Отделением СФР Елена Альшиц.

Кроме того, будут проиндексированы пенсии по потере кормильца, если на счет человека, из-за утраты которого была оформлена выплата, поступили средства, не учтенные ранее.

Размер прибавки связан с зарплатой пенсионера – чем выше доход, тем больше увеличится пенсия. Максимальная индексация составит три пенсионных коэффициента.