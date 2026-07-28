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НовостиПроисшествия28 июля 2026 9:23

Двое уральцев обокрали маркетплейс на 2,3 млн рублей

Суд вынес приговор уральцам, подменявшим товары на маркетплейсе
Никита ПРИХОДЬКО
При доставке товара осужденные подменяли его на другой, украв таким образом 2,3 миллиона рублей

При доставке товара осужденные подменяли его на другой, украв таким образом 2,3 миллиона рублей

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге суд вынес приговор Дмитрию Ярину и Роману Анохину, которые обокрали маркетплейс на 2,3 миллиона рублей. Все началось в июле 2025 года.

- Ярин разработал план по хищению товаров и подыскал лиц, имеющих потребность в деньгах и осуществляющих грузоперевозки для данной платформы, а также желающих трудоустроиться в качестве водителей, предоставляя им принадлежащие ему транспортные средства, - пояснили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Так, при доставке товара в пункты выдачи преступники подменяли его на другие предметы той же категории с меньшей стоимостью и иными характеристиками. Украденным они распоряжались по своему усмотрению.

Так, в период с июля по сентябрь они похитили товары на сумму свыше 2,3 миллиона рублей. В суде Ярин и Анохин полностью признали свою вину и раскаялись, полностью возместив причиненный ущерб. При вынесении приговора данные факты стали смягчающими обстоятельствами.

Так, Дмитрию Ярину назначили 2,5 года принудительных работ с удержанием 15% зарплаты в доход государства, а Роману Анохину – 2 года. Также были конфискованы телефон и грузовые автомобили, на которых осужденные перевозили украденный товар.

Отмечается, что был еще один участник преступной схемы. Однако уголовное дело в отношении него прекратили в связи с его смертью.