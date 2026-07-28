В Свердловскую область 29 июля вернутся сильные дожди и грозы

Ливни вновь накроют свердловскую область после перерыва Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловскую область 29 июля после аномальной жары возвращаются ливни и грозы. О непогоде предупредили в МЧС. Спасатели просят свердловчан быть бдительными и соблюдать меры безопасности.

– При сильных осадках будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач. Закрепите слабо укрепленные конструкции на своих подворьях, их разрушение может привести к травмированию людей, – напомнили в ведомстве.

Если вы находитесь дома, закройте окна и двери. В частных домах лучше воздержаться от топки печей. Если вы находиться на акватории водоема, и видите приближение грозы – немедленно покиньте берег.

Водителям рекомендуют воздержаться от поездок, а если вы уже в пути – переждите непогоду на обочине. Продолжать движение опасно, так как дорога будет скользкой, а видимость снизится.